Perde la vita a 35 anni dopo un incidente in auto | oggi i funerali di Pierluigi Bruni

Un tragico e inaspettato addio scuote la comunità di Ceccano. Pierluigi Bruni, giovane di soli 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato scorso a Borgo Piave, alle porte di Latina. Oggi si celebrano i suoi funerali, un momento di commozione e ricordo per chi gli voleva bene. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza sulle strade e sulla fragilità della vita.

