Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e si ribalta | Morgana Ciandri muore a 24 anni

Una tragedia ha scosso la comunità di Terricciola: Morgana Ciandri, giovane di soli 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La sua auto, finita fuori strada e ribaltatasi, ha lasciato senza parole tutti i presenti. Un momento terribile che ci rammenta quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. Continua a leggere per conoscere meglio questa tragica vicenda e le riflessioni che ne derivano.

Una ragazza di 24 anni, Morgana Ciandri, è morta a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel comune di Terricciola (Pisa). La vettura su cui viaggiava è finita fuori strada e si è ribaltata. Nell’impatto la 24enne è stata sbalzata fuori ed è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

