Perde il controllo della moto muore trafitto dal guardrail

Un tragico incidente scuote Forni di Sopra: un motociclista perde il controllo e, in un drammatico impatto, viene trafitto dal guardrail, perdendo la vita sul colpo. Un episodio che ricorda quanto la passione per le due ruote possa essere insidiosa se non si rispettano le norme di sicurezza. La comunità si stringe nel dolore, auspicando maggior attenzione e prevenzione sulle strade.

Un motociclista è deceduto sul colpo dopo una fuoriuscita autonoma poco fuori da Forni di Sopra. L'uomo ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere sul guardrail, dal quale è stato trafitto. È successo all'altezza del civico 16 di via Nazionale, poco prima delle 14 e 45, non lontano.

