Percorsi abilitanti da 30 CFU | doppia modalità formativa Università Link scadenza 30 giugno

Se sei un docente in cerca di nuove opportunità, l'Università Link presenta i percorsi abilitanti da 30 CFU, studiati per adattarsi alle tue esigenze. Con due modalità formative flessibili – infrasettimanale o weekend – potrai facilmente conciliare studio e impegno lavorativo. Non perdere questa occasione: le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2025. Approfitta di questa chance per rafforzare la tua carriera e ottenere una seconda abilitazione, ampliando le tue competenze e opportunità professionali.

