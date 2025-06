Perché Trump salva ancora una volta TikTok

Perché Donald Trump salva ancora una volta TikTok? Siamo già alla terza proroga, e il motivo è chiaro: il tycoon intende sfruttare questo tempo per negoziare un accordo che possa garantire la continuità della piattaforma. Mentre la Casa Bianca conferma la volontà di non spegnerlo, tutto si gioca tra interessi politici e strategici. Ma cosa si nasconde realmente dietro queste mosse?

E siamo a tre. Con quello di oggi, Donald Trump posticipa per la terza volta e per altri 90 giorni il bando a TikTok. “In settimana il presidente firmerà un ulteriore ordine esecutivo per far sì che continui a funzionare”, conferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Che, alla domanda se voglia spegnerlo, sentenzia: “Non vuole”. Al contrario, il tycoon vuole sfruttare questo periodo di tempo per trattare affinché “questo accordo venga concluso in modo che gli americani possano continuare a usare TikTok con la garanzia che i loro dati siano al sicuro”. Un breve ma necessario riepilogo. 🔗 Leggi su Formiche.net