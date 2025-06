Perché tengono tutto nascosto Anna Tatangelo incinta chi è Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo sorprende tutti: a 38 anni, la cantante annuncia di essere in dolce attesa del suo secondo figlio, un lieto evento che riaccende l’entusiasmo dei fan. Dopo quindici anni dal primo, questa scoperta svela un nuovo capitolo della sua vita, portando alla luce qualche segreto che ha tenuto nascosto fino ad ora. Ma cosa si nasconde davvero dietro le apparenze? Scopriamolo insieme.

Anna Tatangelo ha sorpreso i suoi fan con un annuncio che nessuno si aspettava. La cantante, oggi 38enne, ha infatti rivelato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio, a distanza di quindici anni dalla nascita del primogenito Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, accompagnato da una fotografia tenera e intima che la ritrae con un evidente pancino. Una notizia arrivata in modo diretto, senza interviste né clamore mediatico, ma che ha subito catturato l’attenzione di stampa e pubblico. L’annuncio ha suscitato non solo una valanga di auguri da parte dei follower, ma anche una valanga di domande, prima fra tutte quella che molti si sono posti all’istante: chi è il padre del bambino? Da tempo infatti la cantante di Sora ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, evitando ogni esposizione pubblica con eventuali compagni e lasciando volutamente nel mistero il suo stato sentimentale attuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

