Perché Putin ha tutto da guadagnare dalla crisi tra Israele e Iran

In un contesto globale turbolento, Putin si trova in una posizione strategica: la crisi tra Israele e Iran apre opportunità inattese per rafforzare la sua influenza. Con l'Europa che punta a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, il leader russo potrebbe sfruttare questa fase di instabilità internazionale a suo vantaggio. La domanda cruciale è: come potrà Putin capitalizzare questa situazione a lungo termine?

La Commissione europea ha appena presentato una proposta per arrestare gradualmente l' importazione di gas e petrolio russi entro la fine del 2027. L'intenzione è rendere l'Ue più indipendente dal punto di vista energetico e comprende misure per eliminare le importazioni via gasdotti e via mare (in questo caso di gas naturale liquefatto, gnl ), oltre ad altri provvedimenti per facilitare lo stop completo dell'import di petrolio russo nei Paesi membri. La 'road map' prevede il divieto dal primo gennaio 2026 di firmare nuovi contratti; la fine dei contratti a breve termine entro il 17 giugno 2026 e lo stop a quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027.

