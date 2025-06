Perché l' asse tra America e Israele dura da 58 anni e ci aiuta a capire Donald Trump

Da oltre cinque decenni, l’asse tra America e Israele si erge come un pilastro strategico, riflettendo interessi condivisi e alleanze profonde. Questo legame di lunga data non solo illumina le scelte di politica internazionale, ma ci aiuta anche a comprendere il ruolo di Donald Trump nel contesto globale. La domanda allora sorge spontanea: “Israele è davvero l’alleato ideale per l’America First?” Scopriamolo insieme.

Mentre Netanyahu legittima il genocidio a Gaza, commette errori e si immagina Capitan America, Trump lancia un'ancora di salvezza a Israele - Mentre Netanyahu giustifica le atrocità a Gaza, la sua leadership si rivela fallimentare, danneggiando Israele su più fronti.

Il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, ha ammesso di essere d'accordo con l'attacco che Tel Aviv ha inferto all'Iran, considerandolo un servizio reso a tutto l'Occidente. "Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi", ha dichiarato in un'int Vai su Facebook

Israele - Iran, la guerra in diretta | Khamenei: «Non ci arrenderemo mai. Se gli Usa ci attaccano saranno ricambiati con danni irreparabili. Israele verrà punito». Trump: «Non so se attaccheremo. Vogliono trattare ma forse è tardi»; Israele prepara la risposta contro l'Iran. Porte chiuse a Guterres; Khamenei 'Usa e Israele dietro la caduta di Assad'.

