Carlos Cuesta arriva in Italia per fare la storia. Il nuovo allenatore del Parma sarà il più giovane nel campionato 202526, superato anche il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

#MilanFuturo | Retroscena svelato da Carlo Pellegatti: Moncada nella scorsa stagione aveva messo gli occhi su Carlos Cuesta, oggi scelto dal #Parma per la panchina. A soli 29 anni, diventerebbe il secondo allenatore più giovane della storia della Serie Vai su X

Il Parma ha scelto Carlos Cuesta come nuovo allenatore. Una scelta sorprendente: 29 anni, collaboratore di Arteta all'Arsenal, Cuesta ha iniziato ad allenare a 18 anni nelle giovanili dell'Atletico Madrid, per poi passare a quelle della Juventus, prima di accetta Vai su Facebook

Chi è Carlos Cuesta, il 29enne vice di Arteta scelto dal Parma come allenatore; Perché il Parma ha scelto Cuesta come allenatore; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine.

Un baby mister a Parma: firma Cuesta, il vice di Arteta. Ha 29 anni, sarà il più giovane in A - Trent’anni il 29 luglio, spagnolo di Palma di Maiorca, sei lingue parlate, è l’allenatore scelto per sostituire Cristian Chivu sulla panchina degli emilian ... Segnala gazzetta.it