Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club nonostante sia la 2ª squadra più forte al mondo

Perché il Barcellona, una delle squadre più celebri e forti al mondo, non vedrà il suo nome tra le protagoniste del Mondiale per Club 2025? Nonostante sia la 2170ª squadra più forte, il motivo risiede nelle complesse dinamiche di qualificazione e nelle recenti competizioni. Al suo posto, a sorpresa, si qualifica l’Atletico Madrid, suscitando molte domande tra tifosi e appassionati. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta inaspettata.

Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club - Il Barcellona non parteciperà al Mondiale per Club a causa di un'annata altalenante e della mancanza di qualificazione.

