Perché i cinghiali sono tornati a Roma? Le zone più colpite e cosa dice l’esperto

Perché i cinghiali sono tornati a Roma? Le zone più colpite, tra cui l’area verde di Corviale e il Lungotevere della Vittoria, testimoniano un fenomeno in crescita. Ma cosa dice l’esperto su questa invasione silenziosa? Scopriamo insieme le ragioni di questa sorprendente riapparizione e le strategie per affrontarla, perché la presenza dei cinghiali rappresenta un nuovo sfida per la città eterna.

All’ombra del Serpentone, sul lungotevere della Vittoria, nell’area verde del Laurentino. Nei parchi e nelle strade della Capitale, sono tornati i cinghiali. Gli avvistamenti più recenti Nello spazio verde di Corviale che l’amministrazione cittadina intende trasformare, coi fondi del PNRR. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Perché i cinghiali sono tornati a Roma? Le zone più colpite e cosa dice l’esperto

In questa notizia si parla di: cinghiali - sono - tornati - roma

Pescaia, allarme cinghiali: "Erano dodici esemplari. Non si sono curati di me" - Una tranquilla domenica di cena a Pescaia è stata interrotta dalla presenza di dodici cinghiali, tra cui quattro adulti e otto cuccioli.

Gli specialisti del Ris, insieme ai carabinieri della compagnia di Ostia e del nucleo investigativo, sono tornati in cerca di nuovi indizi nel villino dove nella notte tra il 14 e il 15 maggio la 58enne fu accoltellata a morte. Non è ancora stata ritrovata l’arma del delitt Vai su Facebook

Perché i cinghiali sono tornati a Roma? Le zone più colpite e cosa dice l’esperto; Cinghiali a Roma, enorme esemplare avvistato all'Eur. I residenti: «Non è cattivo, ma siamo preoccupati; Potenza: in questa zona avvistati cinghiali con cuccioli!.

Roma, i cinghiali sono diventati i veri bulli: non hanno paura e il pericolo è reale - Chissà se a Roma Sud avrebbero schivato il traffico con lo stesso rigore. Riporta iltempo.it

Roma, cinghiali si rinfrescano ai piedi di un "nasone": la foto diventa virale - «Un mio amico mi manda dalla Capitale d’Italia, Roma, il relax dei cinghiali. Scrive ilmessaggero.it