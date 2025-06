Perché alcuni bambini odiano vestirsi e come gestire la situazione senza impazzire | il parere dell'esperta

Scopri perché molti bambini odiano vestirsi e come i genitori possono affrontare questa sfida senza perdere la pazienza. Dietro i rifiuti si celano bisogni di autonomia, disagio o emozioni represse, e comprenderli è il primo passo verso una soluzione efficace. Con l’esperta, esploreremo strategie pratiche e empatiche per trasformare le mattinate in momenti di crescita condivisa, rendendo il gesto di vestirsi più sereno e positivo per tutta la famiglia. Continua a leggere.

Il rifiuto di vestirsi non è solo un capriccio: per molti bambini è un modo per affermare autonomia, esprimere disagio o rivivere emozioni legate a un abito amato. Dietro i conflitti mattutini si nascondono dinamiche profonde che adulti e genitori possono affrontare con empatia, ascolto e strategie mirate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambini - vestirsi - alcuni - odiano

