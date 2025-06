Per sempre Lutto per la famosissima cantante impazzita di dolore

Il mondo della musica piange un’icona senza tempo: la celebre cantante, amatissima da generazioni, ci ha lasciato a 99 anni. La sua scomparsa, annunciata con commozione dalla famiglia sui social, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di fan e colleghi. Ricordandola come una figura unica, che ha saputo incantare con la sua voce e il suo spirito libero, il suo ricordo vivrà per sempre nelle note e nei cuori di chi l’ha amata.

Amatissima anche dal grande pubblico, è scomparsa all’età di 99 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ha comunicato la perdita tramite i social: “Siamo devastati nel condividere che la nostra amata matriarca ci ha lasciati. Marjorie (Nonna) Grande è morta pacificamente nella sua casa, circondata dall’amore della sua famiglia durante ogni momento delle sue ultime settimane. Grazie per l’amore, il sostegno e per il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo e celebriamo la sua vita bella e straordinaria.” Firmato: La famiglia Grande. Un’eredità familiare. “Per sempre”: lutto per la famosissima cantante, è morta la nonna – Una delle figure più amate nella vita della popstar Ariana Grande ci ha lasciati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Per sempre”. Lutto per la famosissima cantante, impazzita di dolore

