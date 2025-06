Per sempre | lutto per la famosissima cantante è morta la nonna

Un dolore improvviso scuote il mondo dello spettacolo: la celebre cantante ha perso la nonna, figura fondamentale della sua vita. La notizia, diffusa rapidamente sui social, ha toccato profondamente fan e colleghi, unendo tutti nel cordoglio. In momenti come questi, si percepisce quanto l’amore familiare sia un’ancora di salvezza. La perdita della nonna lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo eterno di affetto e dolcezza.

– Un lutto profondo ha colpito una delle piĂą amate stelle della musica internazionale. Nelle scorse ore, la notizia della scomparsa dell’amata nonna dell’artista ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media, suscitando una vera e propria ondata di cordoglio tra fan, colleghi e amici. Leggi anche: Rai, terremoto in seconda serata: volevano cacciare Vespa per Alberto Angela, ma è successo l’imprevisto Leggi anche: “Ma come fate?”. Pino Insegno, valanga di critiche dopo il ritorno di “Reazione a catena” . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Per sempre”: lutto per la famosissima cantante, è morta la nonna

In questa notizia si parla di: lutto - nonna - famosissima - cantante

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'etĂ di 94 anni.

“Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Un cuore e una carrellata di scatti assieme alla amata nonna, da quelli più ironici con i travestimenti alle foto con i nipotini Leone e Vittoria. Così il cantante Fedez ha annunciato sui social il lutto per la Vai su Facebook

Fedez in lacrime, lutto atroce in queste ore: mancherà a tutti; Fedez, grave lutto in famiglia: addio alla nonna Luciana Violini. L’annuncio (straziante) sui social; Lutto per Ultimo, è morta l'amata nonna Gina.

Ariana Grande in lutto, è morta la nonna Marjorie Grande: “Siamo devastati” - Marjorie Grande, la nonna di Ariana Grande, è morta a 99 anni. Segnala 41esimoparallelo.it

Morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie: il doloroso annuncio della cantante/ “Siamo devastati” - Morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie, la cantante: "Siamo devastati", vinto il record come artista donna più anziana nella Billboard Hot 100 ... ilsussidiario.net scrive