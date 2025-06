Per Miley Cyrus Something Beautiful è il progetto dei suoi sogni che prende vita | moda cinema e musica nelle sale italiane solo il 27 giugno

Il sogno di Miley Cyrus prende vita in "Something Beautiful", un progetto che unisce moda, cinema e musica, e che solo il 27 giugno arriverà nelle sale italiane per un giorno. Dopo l’anteprima al Tribeca Film Festival, questa esperienza cinematografica mostra la straordinaria evoluzione di una delle icone più influenti del panorama pop. Non perdete l’occasione di vivere un momento speciale con Miley: è un evento imperdibile per tutti i suoi fan e non solo.

M ilano, 18 giu. (askanews) – Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beautiful, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop. Leggi anche › Miley Cyrus, quel dolore fortissimo per la rottura della cisti ovarica (prima del concerto) Miley Cyrus: Something Beautiful è un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album “Something Beautiful”. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson (Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per Miley Cyrus Something Beautiful è il progetto dei suoi sogni che prende vita: moda, cinema e musica, nelle sale italiane solo il 27 giugno.

