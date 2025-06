Per la prima volta la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità dell’eutanasia

Fino ad oggi, il tema dell’eutanasia è rimasto avvolto in un velo di incertezza e dibattito, ma ora la Corte Costituzionale italiana si prepara a scrivere una svolta storica. Per la prima volta, i giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di consentire a un medico di aiutare un paziente in condizioni irremovibili a concludere il suo dolore. Un passo cruciale verso il rispetto dei diritti individuali e della dignità umana.

Il tribunale di Firenze ha formalmente chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare se sia legittimo o meno impedire a un medico di somministrare a un paziente un farmaco per farlo morire. In questo caso specifico, il paziente non può somministrarselo da solo, essendo impossibilitato da una malattia irreversibile e del tutto invalidante. Per la prima volta, dunque, i giudici dovranno esprimersi riguardo all' eutanasia. Fino ad oggi, il loro intervento era limitato all'ambito del suicidio assistito, pratica in cui la persona malata si autosomministra il farmaco per morire. In poche parole, la Corte sarà chiamata a decidere se un individuo avente i requisiti per accedere al suicidio assistito possa ricorrere o meno anche all'eutanasia, nel caso in cui non sia in grado di agire per proprio conto.

