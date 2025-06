Per la prima volta domani verrà analizzata la spazzatura di casa Poggi sequestrata mesi dopo l’omicidio

Domani, per la prima volta, verrà analizzata la spazzatura di casa Poggi sequestrata mesi dopo l'omicidio di Chiara. Un passo cruciale nel secondo appuntamento sull'incidente probatorio che potrebbe rivoluzionare le prove e il destino del caso. Dopo aver rivisto ogni dettaglio dei verbali, si apre un nuovo capitolo nella ricerca della verità. Rimanete con noi per scoprire come questa analisi potrà influenzare l'esito del processo.

Domani 19 giugno nel secondo appuntamento sull'incidente probatorio sul delitto di Garlasco verrà analizzata la spazzatura presente in casa il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Ieri è stato necessario rileggere tutti i verbali riguardanti questo reperto, che non è mai stato analizzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verrà - analizzata - spazzatura - casa

La 'psicosi' del #Fruttolo e gli altri reperti che verranno analizzati: cosa c'era nella spazzatura di casa #Poggi? Le ultime novità sul caso #Garlasco e cosa ha detto l'avvocato di #andreasempio Massimo #Lovati. Vai su X

Si va dal frammento insanguinato del tappetino del bagno della villetta di via Pascoli, ai resti mai analizzati ritrovati nella spazzatura di casa Poggi, fino a 35 impronte Vai su Facebook

Garlasco, analizzate 17 pellicole su 34: non c’è sangue. Supplemento d’indagine sull’impronta 10; Al via oggi l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco: quali saranno i reperti che verranno analizzati; Garlasco, le prove trascurate per 18 anni: le 60 fascette, le impronte e i dettagli dell’autopsia.