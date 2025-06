Per IUTER e Ruben Spelta, “gli italiani lo fanno peggio”.

Iuter e Ruben Spelta sono simboli di una creatività che sfida le convenzioni italiane, spesso più attenta alle apparenze che all’innovazione. Nonostante le critiche e le sfide del nostro paese, la piazza di Milano Centrale ha visto nascere una community di skater che ha fatto della strada il proprio palcoscenico. È lì che Ruben ha iniziato a skateare, trasformando ogni salto in un gesto di ribellione e arte. Nel mentre, si è avvicinato alla pittura e alla scultura, senza...

Anche se oggi è conosciuta più per i suoi aspetti negativi che per altro, la piazza di Milano Centrale ha avuto un ruolo non da poco nella nascita della community di skater locali e non solo. È stato lì, tra vecchi milanesi e turisti della moda, homeless matti e uomini d’affari, che Ruben Spelta ha iniziato a skateare, finendo poi per spostarsi e girare l’Europa sempre skateando. Nel mentre, si è avvicinato alla pittura e alla scultura, senza mai smettere, al punto che oggi, dal suo quaderno di disegni, è nata la collezione-capsula “Italians Do It Worse”, realizzata da IUTER in collaborazione con Ruben. 🔗 Leggi su Gqitalia.it