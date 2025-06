Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma

LA FESTA. Da Città Alta a città bassa iniziative nella giornata del 21 giugno con la Festa della Musica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma

In questa notizia si parla di: solstizio - estate - performance - musicali

La “primavera transfemminista” verso il solstizio d’estate: i prossimi appuntamenti del festival di ARCI Avellino - La “primavera transfemminista” dell’ARCI di Avellino si avvicina al solstizio d’estate, arricchendosi di nuovi eventi.

Benvenuta Estate?! A Minervino Murge (21 e 22 giugno) il Dream Festival per festeggiare il Solstizio e salutare l’abbrivio della bella stagione Tutti in Mongolfiera, per toccare il cielo con un dito Minervino Murge ripropone il suo sogno di inizio estate. Torna Vai su Facebook

Per Chivasso in Musica, la Città di Chivasso, in coprogettazione con l'associazione culturale Contatto, presenta “Concerto del Solstizio d'estate - Mirum Musicis Ensemble. Da Lucca e dalla Cina per ritrovar Puccini”: https://comune.chivasso.to.it/it/eventi/chivas Vai su X

Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma; Solstizio d’estate tra musica, arte e stelle a Mantova: 4D Teatro a Palazzo Te con due eventi; Concerto al Mater Olbia per il solstizio d’estate con la Festa della musica.

Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma - C’è anche il cinema, col film “L’orchestra stonata” di Emmauel Courcol nel Cortile Caversazzi (alle 21. Lo riporta ecodibergamo.it

Solstizio d’estate: come si celebra in giro per il mondo ancora oggi - Il solstizio d'estate è motivo di festa in molti Paesi: scopri le feste e le tradizioni per questa giornata speciale. Riporta focusjunior.it