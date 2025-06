Per i voli dell’estate rincari fino al 300% E il prezzo dinamico rende imprevedibile la fluttuazione delle offerte

l'analisi di Altroconsumo, i prezzi dei voli estivi stanno crescendo rapidamente, con rincari fino al 300% e fluttuazioni imprevedibili dovute al prezzo dinamico. Quindi, aspettare può risultare rischioso: prenotare subito potrebbe essere la scelta più saggia per assicurarsi tariffe più convenienti e pianificare le vacanze senza sorprese. In conclusione, il momento di prenotare è ora, prima che i costi diventino insostenibili.

L’estate è ormai alle porte, ma non tutti hanno giĂ prenotato i voli per le vacanze. Conviene farlo subito o aspettare? Un’inchiesta di Altroconsumo, la piĂą grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha analizzato l’ andamento dei prezzi aerei da dicembre 2024 a maggio 2025 su otto tratte strategiche, nazionali e internazionali, con partenza il 9 agosto e ritorno il 23 agosto, in piena alta stagione. Secondo i dati raccolti, in media i voli sono rincarati dell’ 83% rispetto ai prezzi di dicembre, ma in alcuni casi l’incremento ha superato il 300%. A chi deve ancora acquistare dei biglietti conviene comunque monitorare la situazione: i prezzi possono diminuire inaspettatamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per i voli dell’estate rincari fino al 300%. E il “prezzo dinamico” rende imprevedibile la fluttuazione delle offerte

In questa notizia si parla di: voli - estate - rincari - prezzo

