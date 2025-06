per gli sos arriva ironcub3 il primo robot umanoide volante

Arriva una svolta rivoluzionaria nel mondo della tecnologia robotica: ecco iRonCub3, il primo robot umanoide volante capace di intervenire in situazioni di emergenza. Questa innovazione, firmata IIT di Genova e guidata dal team di Daniele Pucci, rappresenta un passo avanti epocale nel campo della robotica umanitaria. Immaginate un futuro in cui l’assistenza d’emergenza diventa ancora più efficace—e ora tutto questo è possibile grazie a questa straordinaria invenzione.

(Adnkronos) – Un Superman robotico è pronto ad alzarsi in volo per salvare l'umanità in caso di Sos. Si chiama iRonCub3 ed è una prima mondiale targata Iit: il team coordinato da Daniele Pucci, alla guida del Laboratorio di Artificial and Mechanical Intelligence (Ami) dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova, è riuscito a far volare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it