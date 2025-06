Per gli anziani trevigiani che restano in città al via Estate in Restera 2025

attività, incontri e momenti di socializzazione pensati appositamente per rendere l’estate degli anziani trevigiani ancora più piacevole e stimolante. Un'occasione unica per vivere con gioia i mesi più caldi dell’anno, condividendo esperienze e rafforzando il senso di comunità. Non perdere questa opportunità: perché l’estate in città può essere anche un'occasione di crescita e allegria!

Anche quest’anno torna Estate in Restera, l’iniziativa dedicata agli anziani autosufficienti che trascorreranno i mesi più caldi in Città. Dal 1 luglio al 30 agosto, nella sede del Centro Anziani “La Restera” (in via Callalta 58 a Treviso), sarà possibile partecipare a una ricca proposta di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Per gli anziani trevigiani che restano in città al via "Estate in Restera 2025"

In questa notizia si parla di: anziani - restera - città - estate

? Resta in vigore, anche per l'estate 2025, l'accordo di collaborazione triennale stipulato nel 2024 per tutelare gli anziani, più a rischio nel corso delle ondate di calore, tra l'Ambito Territoriale Sociale 1-Brescia (che include Comune di Brescia e Comune di C Vai su Facebook

Treviso, il centro comunale lungo la Restera riapre le porte agli anziani per l'estate; TREVISO | CALDO ANZIANI, IL PIANO DEL COMUNE SCATTERA’ DAL PRIMO LUGLIO; Piano Estate 2025, Torino al fianco degli anziani fragili contro il caldo estivo.