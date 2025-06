Pensioni bonus fino a 6.900 euro per chi posticipa l'uscita dal lavoro | a chi spetta e come ottenerlo

Se stai pensando di posticipare la pensione, potresti avere un vantaggio sostanziale: un bonus fino a 6.900 euro netti all’anno grazie alla nuova misura "Maroni-Giorgetti". Destinato a chi rinuncia alla pensione anticipata nel 2025, questo incentivo rappresenta un’opportunità da non perdere. Ma come funziona esattamente e chi può beneficiarne? Scopriamo insieme i dettagli e i requisiti per ottenere questa agevolazione esclusiva.

Nel 2025, chi rinuncia alla pensione anticipata pur avendone diritto potrà ricevere un bonus economico "Maroni-Giorgetti", fino a 6.900 euro netti l’anno in busta paga. Ecco come funziona l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio e a chi si rivolge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bonus - euro - pensioni - posticipa

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

Tensioni continue con la Lega, divergenze sulla politica estera e nuove strategie elettorali: Giorgia Meloni valuta un futuro politico più snello, puntando a una coalizione selettiva e a una nuova centralità in Europa. L’approfondimento di Andrea Bonini per #Sky Vai su Facebook

Pensioni, bonus fino a 6.900 euro per chi posticipa l'uscita dal lavoro: a chi spetta e come ottenerlo; L'incentivo per posticipare la pensione: per chi resta al lavoro i contributi vanno in busta paga (esentasse); Pensioni 2025, parte il bonus Inps per chi rimanda l’uscita: più soldi in busta paga.

Pensioni, bonus fino a 6.900 euro per chi posticipa l’uscita dal lavoro: a chi spetta e come ottenerlo - Nel 2025, chi rinuncia alla pensione anticipata pur avendone diritto potrà ricevere un bonus economico "Maroni- Si legge su fanpage.it

Bonus Giorgetti al via: quanto spetta a chi posticipa la pensione nel 2025 - Ecco le indicazioni per l’accesso al cosiddetto Bonus Giorgetti, l'’incentivo al posticipo del pensionamento che ha sostituito il Bonus Maroni nel 2025. ticonsiglio.com scrive