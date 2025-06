Pensione ’ritardata’ info sull’incentivo

Se sei un lavoratore più anziano desideroso di posticipare il pensionamento, l'incentivo al "bonus Giorgetti" rappresenta un'opportunità concreta. La recente circolare dell'Inps, resa operativa dal presidente Gabriele Fava, apre le porte a un cambiamento culturale: valorizzare l’esperienza di chi resta nel mercato del lavoro, favorendo anche l’ingresso dei più giovani. Scopri come aderire e approfittare di questa misura innovativa per un futuro più equilibrato e sostenibile.

Accesso all'incentivo al posticipo del pensionamento e circolare dell'Inps per aderire: "La circolare pubblicata ieri– dichiara il presidente dell'Inps Gabriele Fava – rende immediatamente operativo il cosiddetto bonus Giorgetti. La permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro non deve più essere vista come un ostacolo all'ingresso dei giovani. Le statistiche di Eurostat dimostrano infatti che in molti Paesi con un elevato tasso di occupazione tra i lavoratori anziani, anche i giovani tendono ad avere percentuali di occupazione più alte. È necessario, dunque, un cambio di mentalità, che favorisca l'incontro tra generazioni diverse, un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso misure di flessibilità".

Il Governo rilancia l’incentivo che premia i lavoratori prossimi alla pensione, ma disposti a rimanere in servizio, con un aumento netto dello stipendio mensile. Ma farlo conviene? Tutto quello che si deve sapere - La felicità non nasce solo dalla pensione, ma anche dalla possibilità di valorizzare la propria esperienza e mantenere un reddito stabile.

Chi ha i requisiti per andare in pensione anticipata nel 2025, ma vi rinuncia, può continuare a lavorare ricevendo un bonus in busta paga per alcuni anni.

Incentivo per ritardare la pensione: Quota 103 e pensione anticipata; Premiato chi rinvia la pensione; Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo.

