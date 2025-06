Pensionato vince 35,4 milioni di euro al SuperEnalotto | Resto una persona semplice

In un angolo tranquillo di Desenzano del Garda, la fortuna ha bussato in modo inaspettato a un pensionato, che con soli 5 euro ha conquistato 35,4 milioni di euro al SuperEnalotto. Una vincita da sogno, ma lui rimane fedele alla sua semplicità e umiltà . La sua storia ci ricorda che anche le persone più semplici possono vivere momenti straordinari, trasformando il destino con un colpo di fortuna. Continua a leggere su Perizona.it.

