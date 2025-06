Pensati per escursioni e gite fuori porta i sandali da trekking si indossano anche nella quotidianità Per look sporty-chic tutti da copiare

I sandali da trekking, pensati originalmente per avventure outdoor, hanno conquistato le strade delle città grazie al loro stile sportivo chic. Perfetti per passare dalle escursioni in montagna alle giornate di shopping urbano, sono diventati un must-have versatile e alla moda. Con il loro design innovativo, uniscono comfort e tendenza, trasformando ogni look in un esempio di praticità e stile. Scopri come abbinarli al meglio per un risultato impeccabile!

D ai sentieri di montagna alle strade di città. I sandali da trekking hanno scalato a passo sicuro le vette della moda, arrivando a conquistare anche i guardaroba urbani. Pensati per escursioni e attività outdoor, oggi diventano protagonisti degli outfit metropolitani: merito del loro inconfondibile design, capace di unire comfort e tendenze. Shorts e scarpe: cinque abbinamenti perfetti X Leggi anche › Non i soliti sandali gioiello: il modello di punta per l'estate 2025 è (più) minimal Da Teva, che dei cinturini in velcro e delle suole ergonomiche ha fatto il proprio marchio di fabbrica, fino alle interpretazioni più glamour e contemporanee ( Birkenstock docet), le tendenze dell'estate 2025 parlano chiaro: i sandali sportivi sono cool, al pari di un paio di ballerine o di sabot.

