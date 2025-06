Pendolari del Valdarno I 5 Stelle Situazione insostenibile

Pendolari del Valdarno, in ginocchio sotto il peso di un disagio crescente, sono ormai al limite: la loro sofferenza non può più essere sottovalutata. Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana, ha ribadito che questa crisi non riguarda solo un’area, ma rappresenta un problema di ambito regionale e nazionale. È giunto il momento di intervenire concretamente per migliorare la qualità di vita di chi ogni giorno si sposta, perché nessuno dovrebbe rimanere intrappolato in un sistema ferroviario fallimentare.

Arezzo, 18 luglio 2025 – “La situazione dei pendolari del Valdarno è diventata insostenibile e non può più essere trattata come un problema locale”. A denunciarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana, intervenuta a margine della manifestazione promossa dai sindaci e amministratori di dieci Comuni valdarnesi, che ieri mattina hanno viaggiato con i pendolari sul regionale 4070, manifestando poi con un flash mob alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. "Le responsabilità - spiega Galletti - sono condivise. Da un lato il Governo Meloni e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha piena competenza per intervenire sui trasporti e che, invece, ha scelto l'assenza proprio nel momento in cui migliaia di cittadini rischiano di perdere un servizio essenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pendolari del Valdarno. I 5 Stelle. “Situazione insostenibile”

