Pelli e pellicce | commedia teatrale al Cordova

Preparati a ridere senza sosta questo sabato 21 giugno al teatro Cordova di Pescara, con la commedia "Pelli e pellicce". Una divertente satira sexy ambientata in una pellicceria, dove tra un proprietario scatenato e una costosissima pelliccia di visone da 40 milioni di lire, il caos è assicurato. Scopri cosa succede quando i segreti più scottanti vengono alla luce... perché in scena, nulla è come sembra!

Si terrà questo sabato 21 giugno, al teatro Cordova di Pescara, una divertente commedia sexy dal titolo "Pelli e pellicce". Cosa potrà mai accadere in una pellicceria? Di tutto, quando c'è un proprietario piacione e di mezzo una pelliccia di visone da ben 40 milioni di lire.

