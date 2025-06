Pellegatti | Se con Xhaka vinci il campionato può valere 100 milioni

Carlo Pellegatti analizza il potenziale di Xhaka, il cui valore potrebbe salire a 100 milioni se con il suo contributo il Xakà vincesse il campionato. La sua strategia su come Tare possa convincere il Milan ad acquisire il centrocampista si rivela un aspetto intrigante, destinato a svelare nuove prospettive nel calciomercato. Ma quali mosse adotterà Tare per portarlo in rossonero?

Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale Youtube di Xhaka e del suo valore economico. Che strategia adotterà Tare per portarlo al Milan?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Se con Xhaka vinci il campionato, può valere 100 milioni”

Pellegatti: "Se con Xhaka vinci il campionato, può valere 100 milioni".

