Peculato patteggia funzionario comunale

La vicenda di Emanuele Crisostomi, funzionario comunale e responsabile dei servizi finanziari, scuote il cuore di Sarnano e Cessapalombo. Accusato di aver sottratto oltre 200mila euro dalle casse comunali, l’uomo ha scelto di patteggiare, ottenendo una condanna a due anni con sospensione condizionale. Una decisione che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica nella pubblica amministrazione. Ma cosa spinge un uomo di fiducia a tradire la propria funzione?

Dipendente comunale e responsabile dei servizi finanziari, era accusato di aver prelevato dalle casse dei Comune di Sarnano e di Cessapalombo oltre 200mila euro, accreditati su conti correnti a lui intestati. Con questa accusa ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni, l’uomo, Emanuele Crisostomi di 64 anni, ha patteggiato due anni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Già nel corso delle indagini preliminari aveva restituito parte dei soldi, e ora tutta la somma mancante dalle casse pubbliche sono stati resi ai due Comuni dell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Peculato, patteggia funzionario comunale

