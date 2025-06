Peba Salerno si impegna a battere le barriere

Il Comune di Salerno si impegna con determinazione a far cadere ogni barriera architettonica, rendendo scuole, edifici pubblici e parchi accessibili a tutti. Con un piano ambizioso e risorse di circa 100-300 mila euro, l’obiettivo è creare una città più inclusiva e vivibile. Questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati delineati i passi concreti per trasformare questa visione in realtà . La strada verso un Salerno senza ostacoli è ormai tracciata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Scuole, edifici comunali e parchi: prevede di eliminare ogni forma di barriera architettonica il piano presentato questa mattina dal Comune di Salerno. Redatto dall'ingegnere Pasquale Cicalese, il Peba, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede un impegno di risorse tra i 100 ed i 300 mila euro, risorse che questa mattina, in occasione della conferenza stampa di presentazione, il Comune, rappresentato dal sindaco Vincenzo napoli dall'assessore alla mobilità Rocco Galdi, si è impegnato già a reperire le risorse necessarie per fare in modo che le strutture prese in considerazione siano accessibili a tutti e senza difficoltà .

