peach nails il colore della manicure che richiama i tramonti di luglio

Nella palette di colori estivi le peach nails sono sicuramente una manicure perfetta per il mese di luglio. Il colore pescato è infatti elegante e perfetto per ricordare sia il colore del frutto (prettamente estivo), ma anche i colori dell’ estate, soprattutto i tramonti. Si tratta di un colore fresco e giovane, che si inserisce perfettamente tra l’arancio e il rosa. Elegante ma non banale, contrariamente a quanto si possa pensare sta bene su carnagioni sia chiare che scure, abbronzate o anche di chi ancora non ha visto il sole e le vacanze. Le peach nails, le unghie eleganti e raffinate perfette per l’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it