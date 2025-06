Pd Simona Malpezzi | Sì a Crosetto no alla piazza Una lezione al partito

Nel mondo politico, ogni parola può diventare un messaggio. La senatrice Dem Simona Malpezzi, con la sua decisione di partecipare al pranzo con il ministro Crosetto, ha acceso un dibattito sulla coesione interna al partito. Tra impegni ufficiali e strategia politica, le sue parole rivelano come le scelte personali possano influenzare gli equilibri nel panorama di centrosinistra. Ma quali saranno le reazioni e le conseguenze di questa scelta?

"Io al pranzo con il ministro Crosetto ci andrò. Era programmato da tempo ed era già stato rimandato. Ritengo sia utile raccontare il lavoro che stiamo facendo come membri dell’Assemblea parlamentare della Nato. E anche stare ad ascoltare quello che avrà da dirci il ministro”: le parole della senatrice dem Simona Malpezzi al Foglio potrebbero aver causato qualche dispiacere alla segretaria del Pd Elly Schlein. Che potrebbe essere rimasta male pure per la decisione della Malpezzi, esponente della corrente riformista, di non manifestare insieme al resto del partito sul tema del riarmo: "In piazza contro il riarmo sabato 21 giugno non ci sarò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, Simona Malpezzi: "Sì a Crosetto, no alla piazza". Una lezione al partito

