PC DualSenseY-v2 43 | Il programma per controller DualSense che unisce potenza e semplicità

Scopri PC DualSenseY v2.43, il software definitivo per portare il massimo controllo sul tuo controller DualSense PS5 su PC Windows. Con funzionalità avanzate come personalizzazione delle luci, trigger adattivi e vibrazioni, tutto in un’interfaccia intuitiva, potrai vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. La nuova versione migliora la stabilità delle connessioni di rete, garantendo performance sempre ottimali. Pronto a rivoluzionare il modo di giocare?

DualSenseY  è un software avanzato per personalizzare e ottimizzare l’uso del controller DualSense (PS5)  su PC Windows. Offre un controllo completo su luci, trigger adattivi, vibrazioni, emulazione e molto altro, con un’interfaccia intuitiva e potenti funzionalitĂ . NovitĂ nella versione 43. Aumentato il timeout UDP  (migliora la stabilitĂ nelle connessioni di rete). Menzioni d’onore: “Sono stato bannato dal Discord di DSX, kek ”. FAQ.  Questo programma è legato a DSX?. No, è un’ alternativa gratuita  e un progetto sviluppato per passione.  Come si attiva l’UDP?. Avvia un gioco con il mod DualSense  installato: si attiverĂ automaticamente quando riceverĂ dati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

DualSenseY: un potente strumento gratuito per personalizzare il controller PS5 su PC Windows.

