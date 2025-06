Paura sui bus sostitutivi a lago | Non possiamo lasciare soli gli autisti contro branchi di maranza

Siamo consapevoli dei disagi estivi causati dall’interruzione della linea ferroviaria Lecco Tirano, ma la sicurezza e l’ordine pubblico devono restare priorità assolute. È necessario sostenere gli autisti dei bus sostitutivi a Lago, proteggendoli da eventuali minacce e comportamenti inaccettabili. Solo così possiamo garantire servizi essenziali e tutelare i diritti di tutti i cittadini senza lasciarli soli di fronte alle sfide temporanee.

"Siamo consapevoli dei disagi che la nostra provincia affronterà durante l'estate a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Lecco Tirano, ma non possiamo permettere che la situazione degeneri a discapito della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei diritti dei cittadini. È necessario.

