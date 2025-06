Paura per death stranding 2 dopo le dichiarazioni di hideo kojima

ma la passione per l’innovazione e la qualità rimane immutata. Con un attesissimo ritorno, Death Stranding 2 promette di rivoluzionare ancora una volta il modo di vivere il videogioco, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserva il futuro.

Il mondo dei videogiochi è in costante evoluzione, e le aspettative per il prossimo titolo di Hideo Kojima, Death Stranding 2: On The Beach, sono alle stelle. Si prevede che questa nuova incarnazione dell'opera possa rappresentare il progetto più ambizioso dell'autore giapponese, con un universo ampliato, numerosi cameo e una narrazione ancora più audace. Recenti dichiarazioni di Kojima hanno sollevato alcune preoccupazioni tra gli appassionati, portando a un'analisi approfondita delle possibili implicazioni di tali scelte. hideo kojima sta modificando death stranding 2. una riflessione sui cambiamenti apportati.

Kojima cambia Death Stranding 2 perché "piaceva troppo": il gioco doveva essere più provocatorio. Ecco tutta la storia! https://gametimers.it/death-stranding-2-hideo-kojima-cambio-il-gioco-perche-piaceva-troppo-svela-woodkid/ #DeathStranding2 #HideoK

Hideo Kojima ha confermato che il trailer finale di #DeathStranding2: On the Beach arriverà al day one.

