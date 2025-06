Paura alla scuola Perasso di Ponticelli | crolla il solaio bambini messi in salvo

Un episodio che ha scosso il quartiere di Ponticelli, Napoli, scuote la tranquillità della scuola Perasso. Il crollo improvviso del solaio, fortunatamente senza feriti, ha generato un’ondata di paura tra tutti i presenti, mettendo in discussione la sicurezza degli edifici scolastici. È un richiamo urgente alla necessità di verifiche e interventi per tutelare studenti e operatori, affinché episodi come questo non si ripetano.

Mattinata di paura lunedì 16 giugno alla scuola Perasso, nel quartiere Ponticelli (zona Porchiano) a Napoli. Verso mezzogiorno, il solaio di un’aula è improvvisamente crollato, generando momenti di panico tra insegnanti, collaboratori e genitori presenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la tensione è stata altissima, anche perché – contrariamente a quanto diffuso in . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

paura - scuola - perasso - ponticelli

