Paul McCartney è vivo o morto? Come nasce la leggenda più folle del rock

La leggenda di Paul McCartney, tra vivo e morto, alimenta il fascino del rock sin dalla sua nascita. Uno dei miti più duraturi riguarda la presunta morte del bassista dei Beatles nel 1966, in un incidente stradale. Secondo la storia, dopo un litigio con i compagni, Paul si imbarca in una tragica notte che cambierà per sempre il suo destino. Ma come nasce questa narrazione e quali sono le sue insospettabili sfumature? Scopriamolo insieme.

Diversi racconti sono legati ai Beatles ma uno dei più famosi è quello relativo alla presunta morte di Paul McCartney avvenuta a causa di un incidente stradale il 9 novembre 1966. Secondo questa narrazione, dopo un litigio con i suoi compagni di band, Paul prende la macchina per tornare a casa. Lungo la strada raccoglie Rita, un'autostoppista che, in preda all'entusiasmo dopo aver riconosciuto McCartney, lo distrae facendogli saltare un semaforo rosso. Di conseguenza la macchina sbanda, si schianta su un albero e prende fuoco. Il volto di Paul risulterebbe sfigurato e completamente irriconoscibile.

