Patenti false e Tir a rischio | maxi multe

Controlli stradali intensificati a Monza: tra patenti false e autisti senza riposo, la polizia locale ha scoperto casi che mettono a rischio sicurezza e legalità. Un episodio riguarda un uomo alla guida di un’auto con una patente maltese falsa, mentre un altro si è trovato coinvolto per aver guidato un autocarro straniero senza aver riposato, creando potenziali pericoli per tutti. La sicurezza sulle strade passa anche da queste verifiche cruciali.

Controlli stradali da parte della polizia locale di Monza: un uomo intercettato alla guida di autovettura con patente maltese falsa. Un altro alla guida di un autocarro straniero senza riposarsi, mettendo a repentaglio la vita propria e degli altri autompobilisti. Lunedì pomeriggio nel corso dell’attività ordinaria dell’ufficio polizia stradale intorno alle 16.30 in viale Stucchi è stato effettuato il controllo di un auto Opel. La patente di guida esibita dal conducente, apparentemente rilasciata dalle autorità maltesi, ha però fatto sorgere dubbi sulla sua autenticità. Pertanto il soggetto, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione di rito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patenti false e Tir a rischio: maxi multe

In questa notizia si parla di: patenti - false - rischio - maxi

Guidano con patenti straniere false: non avevano mai preso quella vera - In un contesto di crescente attenzione per la sicurezza stradale, i controlli della polizia stradale di Viterbo si sono rivelati un’arma efficace contro chi tenta di aggirare le regole.

Patenti false e Tir a rischio: maxi multe; Furbetti degli esami per la patente a Torino: arrestati due titolari di scuole guida e un terzo uomo; ? Patenti false: gli affari d'oro dell'imprenditore Jonathan Locatelli.

Patenti false e Tir a rischio: maxi multe - Controlli stradali da parte della polizia locale di Monza: un uomo intercettato alla guida di autovettura con patente maltese ... Da ilgiorno.it

Nuovi arresti nella maxi-inchiesta sul traffico di patenti false a Torino - Le prime misure cautelari risalgono a ottobre 2024 e hanno portato al sequestro di nove patenti esplicitamente ... Lo riporta gaeta.it