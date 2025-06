Patch 11.17 Eredità di Arathor ora disponibile | unitevi a Faerin Lothar alla scoperta del suo retaggio Arathi

Scopri l'emozione di esplorare le terre di Arathi con il nuovo aggiornamento Patch 11.17 di Eredità di Arathor! Unisciti a Faerin Lothar mentre si avventura oltre i Precipizi Sacri, rivelando il suo retaggio e affrontando nuove sfide epiche. Con funzionalità innovative e eventi coinvolgenti, il mondo di Warcraft si arricchisce di misteri e avventure da vivere. Preparati a immergerti in una nuova era di scoperte e battaglie!

Faerin Lothar risponde al richiamo della sua curiosità avventurandosi fuori dalle terre sotterranee dei Precipizi Sacri e scoprendo il suo retaggio di Arathi nell'ultimo aggiornamento ai contenuti di The War Within, Eredità di Arathor (11.1.7). Questo aggiornamento include una serie di funzionalità ed eventi, tra cui: Nuovo modificatore per le Scorribande: Sovraccaricato Rendete più ardua la sfida con un nuovo modificatore specifico per le Scorribande, Sovraccaricato, per affrontare potenti costrutti dei Titani e guadagnare fantastiche ricompense.. Sbloccate benefici con un nuovo albero dei talenti per progredire tra difficoltà crescenti.

