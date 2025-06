Pasolini la poesia dal Diario in una traccia della Maturità 2025

L’opera è una delle più rappresentative dell’epoca giovanile: scritta tra il 1943 e il 1944 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pasolini, la poesia dal Diario in una traccia della Maturità 2025

Per la prima prova, quella di italiano, le tracce propongono l’analisi della poesia di Pier Paolo Pasolini e un brano da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Tra le tracce argomentative spicca il messaggio di speranza del giudice Paolo Borsellino, insieme a un approfondimento storico sugli anni Trenta e il New Deal - Il suono della campanella segna l’inizio di una tappa fondamentale per oltre mezzo milione di studenti italiani: la Maturità 2025.

