Pasolini e il senso del tempo la nostra analisi della traccia per il tema di Maturità 2025

Pasolini, maestro della letteratura e del cinema italiano, ci invita a riflettere sulla fragile passione del tempo, tra l’immobilità eterna della natura e la transitorietà dell’esistenza umana. Questa tensione, intrisa di malinconia, attraversa la sua poesia e le sue opere, offrendo un profondo spunto di analisi per il tema di maturità 2025. Esplorare questa dualità significa scoprire le radici di un senso di perdita che accompagna il nostro cammino.

L'immobilità della natura nel contrapporsi con la fuggevole mutevolezza dell'esistenza umana: il senso di malinconia che ne deriva pervade la poetica di ogni epoca.

