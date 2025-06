Partito Democratico pronto per il primo Consiglio comunale | Luca Cortesi è il nuovo capogruppo

Il partito democratico si appresta a vivere una nuova fase con entusiasmo e determinazione. Con Luca Cortesi al timone come nuovo capogruppo, il gruppo consiliare si prepara a affrontare le sfide della legislatura sotto la guida del sindaco Alessandro Barattoni. Oggi pomeriggio si tiene fra...

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha scelto Luca Cortesi come nuovo capogruppo in Consiglio comunale. A lui il compito di coordinare l'attività dei consiglieri e di rappresentare il gruppo nella nuova legislatura guidata dal sindaco Alessandro Barattoni. Oggi pomeriggio si tiene fra.

