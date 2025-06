Partita la 1000 Miglia | 419 equipaggi in gara sfidano Vesco-Salvinelli

È iniziata con grande entusiasmo la storica 1000 Miglia, un'epica sfida tra 419 equipaggi pronti a scrivere nuove pagine di leggenda. La passerella di viale Venezia ha accolto con applausi le auto in partenza, mentre un elicottero della Marina militare ha reso omaggio alla collaborazione speciale. Tra i favoriti, Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, ma quest’anno la corsa si preannuncia più incerta che mai: chi conquisterà il traguardo?

Grande entusiasmo per la partenza della 1000 Miglia nei primi comuni toccati dalla Freccia Rossa. Alle 12,30, dalla passerella di viale Venezia sono partiti le 420 auto in gara, con l’omaggio, in cielo, dell’elicottero della Marina militare in onore della partnership siglata con Mille Miglia. Grandi applausi per Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, vincitori in carica, che quest’anno potrebbero essere insidiati da altri favoriti, come Mario e Lorenzo Turelli, Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, e l’argentino Juan Tonconogy con Barbara Ruffini (vincitore nel 2019, prima della sequela di primi posti di Vesco). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it