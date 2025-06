Parte un percorso formativo per i dipendenti dell’Unione Rubicone e Mare e dei suoi comuni

Oggi prende il via un entusiasmante percorso formativo dedicato ai dipendenti dell’Unione Rubicone e Mare e dei suoi comuni, intitolato “Competenze per innovare in Unione”. Un’opportunità unica per sviluppare nuove competenze e guidare il cambiamento nel settore pubblico. Con un finanziamento di 40mila euro, grazie al progetto PerFormaPA sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questo percorso apre le porte a un futuro più efficiente e innovativo, contribuendo a rafforzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

È partito oggi il primo incontro del percorso formativo "Competenze per innovare in Unione", promosso dall'Unione Rubicone e Mare e finanziato con 40mila euro grazie alla partecipazione al progetto PerFormaPA – un'iniziativa sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei fondi.

