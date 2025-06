Parrucchieria con l' acqua rubata dalla rete idrica 4 condanne

Un caso che fa scalpore: quattro persone di Favaresi condannate per aver rubato acqua dalla rete idrica, tra cui una parrucchieria. La Cassazione ha confermato la pena a sei mesi di reclusione, respingendo il ricorso della difesa. Una vicenda che solleva importanti questioni sul rispetto delle risorse pubbliche e sulla responsabilità civica. La denuncia, infatti, ha portato alla luce un comportamento scorretto che ora vede la giustizia fare il suo corso.

Tre appartamenti e una parrucchieria con l'acqua rubata dalla rete idrica: la cassazione, rigettando il ricorso della difesa, conferma e rende definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per quattro favaresi. Si tratta della titolare dell'attività , del marito e di due fratelli. La denuncia.

