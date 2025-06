Parrucchieri ed estetiste come sentinelle contro la violenza sulle donne

In un’epoca in cui il cambiamento parte anche dai luoghi più inaspettati, parrucchieri ed estetiste delle Marche si trasformano in veri e propri sentinelle contro la violenza sulle donne. Grazie a un nuovo protocollo tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist, professionisti dei settori estetico e acconciatura diventano occhi attenti e custodi di un messaggio di solidarietà e protezione. È il momento di fare la differenza: il loro ruolo può salvare vite.

Ancona, 18 giugno 2025 – Parrucchieri ed estetiste delle Marche diventano “ sentinelle contro la violenza ” grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist per sensibilizzare professioniste e professionisti dei settori dell’ estetica e dell’acconciatura a riconoscere i segnali di violenza di genere. Sono quasi 4.300 nelle Marche le imprese attive nei servizi di parrucchieri e trattamenti estetici con oltre 8.700 addetti. A queste si aggiungono 152 palestre con 235 addetti anch’esse coinvolte nell’iniziativa. L’iniziativa è stata presentata ad Ancona presso la sede di Confartigianato Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parrucchieri ed estetiste come sentinelle contro la violenza sulle donne

