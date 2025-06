Parroco di Pinerolo non restituisce 165.000 euro imprestati da tre fedeli loro lo difendono in tribunale | Va bene così

Una vicenda che scuote la comunità locale, coinvolgendo un noto parroco e tre fedeli che chiedono la restitution dei 165.000 euro prestati nel tempo. Mentre le accuse si fanno strada, l’amico di don Paolo si schiera con lui, evidenziando la fiducia e il sostegno in un momento così delicato. Al tribunale di Torino, continua il dibattito su questa intricata vicenda, tra speranze di ripagamento e dubbi legali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

"Non mi ha mai restituito i soldi che gli ho prestato, ma questo non è un problema. Se e quando potrà, so che lo farà". Parla così oggi, mercoledì 18 marzo 2025, un amico dell'ex parroco della parrocchia Madonna di Fatima di Pinerolo don Paolo Bianciotto. Al tribunale di Torino, continua il.

