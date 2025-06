Parma-Torino preso il tifoso che ha lanciato i rotoli di carta in campo | 5 anni di Daspo

Un gesto sconsiderato in campo può avere conseguenze serie: la Polizia di Parma ha preso provvedimenti immediati contro il tifoso che ha lanciato rotoli di carta durante la match Parma-Torino, imponendo un DASPO di cinque anni. Un chiaro esempio di come le autorità siano ferme nel tutelare l’ordine e la sicurezza negli eventi sportivi, dimostrando che ogni comportamento irresponsabile viene severamente punito per preservare un ambiente più sicuro per tutti.

La Polizia di Stato di Parma, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle condotte che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive, ha notificato cinque DASPO (Divieti di Accedere a Manifestazioni Sportive) nei confronti di cinque. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma-Torino, preso il tifoso che ha lanciato i rotoli di carta in campo: 5 anni di Daspo

In questa notizia si parla di: parma - daspo - torino - preso

Oggi in campo per contendersi la Supercoppa di #Primavera2 @parmacalcio1913 vs @frosinone_giovanili Ore 15.00 Coverciano Stream live su YouTube | Canale Lega B Vai su Facebook

Parma-Torino, preso il tifoso che ha lanciato i rotoli di carta in campo: 5 anni di Daspo; Incontro di calcio Parma vs Torino La Questura notifica cinque Daspo a cinque tifosi parmigiani; Parma-Torino, 5 Daspo ai tifosi della squadra di casa.

Calcio: Parma-Torino, 5 Daspo ai tifosi della squadra di casa - La Polizia ha notificato cinque Daspo a tifosi del Parma, per quanto successo prima e durante la partita col Torino al Tardini, l'8 marzo. Secondo msn.com

Uno ruba la sciarpa a un tifoso avversario, altri lanciano oggetti dagli spalti: Daspo per 5 tifosi crociati dopo Parma-Torino - La Polizia di Stato di Parma ha notificato oggi 5 Divieti di Accedere a Manifestazioni Sportive (Daspo) nei confronti di cinque tifosi parmigiani, in occasione ai fatti avvenuti prima e durante la par ... Si legge su gazzettadiparma.it