Parma si stringe per Cuesta | sarà il più giovane allenatore della storia della Serie A

Il Parma si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, puntando su un giovane talento che promette rivoluzione e innovazione. Con Carlos Cuesta pronto a prendere le redini della squadra, il club dimostra coraggio e ambizione. Questa scelta audace potrebbe aprire uno scenario entusiasmante per i tifosi e il futuro del club, segnando l'inizio di un'epoca tutta da scoprire.

(Adnkronos) – Il Parma è sempre più vicino a definire l'accordo con Carlos Cuesta per la panchina. Come riportato da Sky Sport lo spagnolo, che compirà 30 anni il prossimo 29 luglio, prenderà il posto di Cristian Chivu e sarà il nuovo allenatore gialloblù. Ma anche il tecnico più giovane della storia della Serie A. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: parma - cuesta - sarà - giovane

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - Parma sorprende tutti e annuncia Carlos Cuesta come nuovo allenatore, ex assistente di Arteta, portando un tocco di freschezza e innovazione.

Parma: arriva lo spagnolo Cuesta. Ha solo 29 anni, sarà il più giovane della serie A. Tifosi spiazzati Vai su Facebook

Parma: arriva lo spagnolo Cuesta. Ha solo 29 anni, sarà il più giovane della serie A. Tifosi spiazzati Vai su X

Carlos Cuesta, chi è il futuro allenatore (da record) del Parma; Parma, Carlos Cuesta è il nuovo allenatore dei ducali: a solo 29 anni, sarà il più giovane della storia della Serie A.; Un baby mister a Parma: firma Cuesta, il vice di Arteta. Ha solo 29 anni, sarà il più giovane in A.